Premio 'Il vento dei calanchi': prorogata la scadenza del bando

SPIGNO MONFERRATO - Si aggiunge un mese di tempo per partecipare al bando del Premio Letterario Internazionale 'Il vento del calanchi', organizzato dall’associazione culturale Atlem con la Pro Loco di Spigno e vanta il patrocinio dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. La scadenza, infatti, è stato prorogata al 30 settembre.

Le sezioni

Il concorso è suddiviso in quattro sezioni: ‘Sezione A’, narrativa inedita a tema fantastico con specifico riguardo al mondo della stregoneria, alle erbe e ai metodi di cura empirici; ‘Sezione B’, poesia inedita a tema libero; ‘Sezioni C e D’, per saggi editi e inediti storici o antropologici a tema “Forme di devianza, conflitto e repressione fra le alpi e il mar ligure dal medioevo al ventesimo secolo”. Il concorso prevede premi in denaro per i primi tre classificati di ogni sezione.

Tutte le opere dovranno essere inviate entro e non oltre il 30 settembre 2022 per posta ordinaria, in copie anonime, all’indirizzo “Premio letterario internazionale “Il vento dei calanchi” – .Pro loco Spigno 2014 – Piazza Garibaldi,18 – 15018 Spigno Monferrato (AL).

La quota di partecipazione per ogni sezione del premio A – B – C – D è di 20 euro e potrà essere versata sul c/c della Pro loco: Iban IT81U0503447940000000012784 del Banco BPM – SWIFT BAPPIT21D34 indicando la causale “Quota di iscrizione premio letterario internazionale Il vento dei calanchi”.

Ufficializzato, intanto, il nome del presidente della giuria che dovrà premiare i manoscritti: si tratta di Giorgio Baietti, giornalista pubblicista, già direttore responsabile del mensile “Dimore” di Roma. Relatore per il Ministero dell’Istruzione (MIUR) di un corso di aggiornamento per insegnanti per la cultura e la pratica giornalistica. Autore di numerose pubblicazioni, è collaboratore di Roberto Giacobbo e ha realizzato diversi servizi per la trasmissione “Voyager” di Rai Due e attualmente per “Freedom” su Italia Uno.