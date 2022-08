"Entro l'autunno nuove videocamere in paese"

STREVI - Dal prossimo autunno il Comune di Strevi sarà ancora più sorvegliato. Con un investimento di 72mila euro, infatti, l'amministrazione comunale andrà a installare nuove telecamere in alcuni punti strategici del territorio comunale.

«Si tratta di un progetto che per circa il 60% sarà finanziato con fondi statali emessi dal Ministero dell'Interno – spiega il sindaco Alessio Monti – e per il resto con le risorse a nostra disposizione. Avevamo già da tempo in previsione l'implementazione degli impianti di videosorveglianza, perciò abbiamo preso la palla al balzo con i fondi per la sicurezza messi a disposizione dallo Stato per l'anno 2021». I nuovi dispositivi serviranno sia per rafforzare il monitoraggio in paese di eventuali tentativi di furti o atti vandalici sia per il controllo della viabilità in entrata e in uscita.



«Installeremo diverse videocamere per la lettura delle targhe: le arterie interessate sono via Alessandria, in uscita dal territorio comunale verso Acqui Terme e in direzione Cassine, il tratto della Provinciale 195 prima della rotonda per Rivalta Bormida e altre due strade secondarie che conducono a Ricaldone e Cassine. Inoltre andremo ad aggiungere altre telecamere di contesto oltre a quelle già presenti in paese. I lavori inizieranno entro il prossimo autunno, in attesa di affidare le installazioni a una ditta specializzata»