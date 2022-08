Sagra del fritto misto: si mangia e si danza ancora oggi e domani

SEZZADIO - Nel weekend si sono viste file di persone in attesa di accedere all'area allestita dalla Pro Loco quasi fino alle 23. La Sagra del Fritto misto di Sezzadio, quindi, quest'anno sembra davvero poter raggiungere cifre davvero notevoli. Intanto, però, la manifestazione non è ancora finita e proseguirà ancora stasera, lunedì 29, e domani, martedì 30.

Come ogni sera, intrattenimento musicale in piazza Libertà davanti al Municipio: questa sera è di scena l'orchestra 'Roby e la Torpedo blu', con Marco Zeta come ospite d'eccezione. Domani per la serata di chiusura salirà sul palco sezzadiese l'orchestra di Cristian Patarini.