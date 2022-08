Tuffo negli anni '70-'80 con il Retro Music Party

STREVI - Domani sera ritorno agli anni '70-'80 con il 'Retro Music Party' organizzato dalla Pro Loco di Strevi in collaborazione con la Macelleria di Visone. A partire dalle 19 in piazza Vittorio Emanuele stand gastronomici e la musica di Randj a fare da cornice a un evento per il quale è gradito l'abbigliamento a tema «per ricreare l'atmosfera di quegli anni».