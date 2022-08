Una domenica in salsa country: a Ponti c'è la 'Festa del cavallo'

PONTI - L'occasione giusta per gli amanti del cavallo o per coloro che vorrebbero per la prima volta provare a cavalcare uno di questi splendidi animali. Domenica 28 al campo sportivo di Ponti è in programma la 'Festa del cavallo', organizzata dalla Pro Loco del paese. A partire dalle 9 ritrovo dei cavalieri, alle 9.30 partenza per la passeggiata. Alle 12.30 pranzo aperto a tutti (pranzo più passeggiata al costo di 15 euro), e dalle 16 giochi di abilità equestre. Alle 19.30 cena con menù alla carta, e dalle 21 balli e musica country con il gruppo 'Silvacountry'.

Per maggiori informazione contattare la Pro Loco di Ponti al numero 346 674 9831.