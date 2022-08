A26: tir ribaltato, corsie chiuse e traffico dirottato

E' ancora bloccato il traffico sulla A26 in direzione Alessandria per un incidente verificatosi questa mattina all'altezza di Predosa: un tir si è infatti ribaltato, occupando le corsie. Le auto sono al momento dirottate sulla 'bretella' di Novi Ligure, mentre Vigili del Fuoco e soccorritori sono al lavoro per liberare la sezione stradale dal mezzo pesante.