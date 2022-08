Da giovedì 25 a Sezzadio c'è la 'Sagra del fritto misto'

SEZZADIO - Da giovedì 25 a martedì 30, sei serate al sapore di mare in quel di Sezzadio con la '48^ Sagra del fritto misto'.

Oltre alla portata simbolo della manifestazione, il menù offerto dalla Pro Loco prevede anche insalata di mare, linguine allo scoglio e fritto di calamari. Non mancheranno, a ogni modo, anche i piatti 'di terra', come agnolotti, vitello in salsa sezzadiese, patatine fritte, formaggi e dolci. I piaceri del palato, poi, saranno accompagnati da serate danzanti e dal luna park in piazza San Pio V.

Giovedì 25 si esibirà l’orchestra Paolo Bagnasco, venerdì arriverà Grazia Voice, sabato Luca Panama, domenica Alex Biondi, lunedì Roby e la Torpedo Blu insieme ad un ospite speciale, Marco Zeta. Ultimo giro di valzer martedì 30 con l’orchestra Cristian Patarini.

Il tradizionale martedì della fiera ripartirà il 30 agosto nel centro di Sezzadio con i mercatini gastronomici e la fiera agricola dalle 17. La festa è organizzata dalla Pro loco in collaborazione con il Comune in occasione della tradizionale festa patronale di Sant’Innocenzo. In caso di maltempo saranno garantiti i posti al coperto.