A Spigno le 'Streghe' di Paolo La Farina e Monica Massone

SPIGNO MONFERRATO - Lo spettacolo sarebbe dovuto andare in scena a Spigno lo scorso giovedì 7 luglio, ma a seguito del violento nubifragio e della tromba d'aria che il lunedì precedente ha causato gravi danni al tetto della chiesa di San Carlo Borromeo in frazione Montaldo, l'amministrazione comunale ha optato per un comprensibile rinvio.

Ora, però, la piece teatrale 'Streghe' di Paolo La Farina e Monica Massone può svolgersi regolarmente. Venerdì 26 alle 21 nel Sagrato della Chiesa di Sant'Ambrogio, i due attori insieme a Michela Marenco e Vanni Ciocca porteranno in scena la storia di un processo per stregoneria, un fatto storico, avvenuto a Spigno nel 1631 e 1632. A fare da suggestive cornice melodica, le musiche del maestro Benedetto Spingardi Merialdi.