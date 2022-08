Valnegri, metà roster rinnovato. Per La Bollente tris di innesti

ACQUI TERME - Metà roster confermato, l’altro 50% con volti nuovi, ma sempre scommettendo su giovani prospetti che cercando consacrazione e conferme nella terza serie nazionale: lunedì Arredo Frigo Valnegri Acqui inizia la stagione numero 7 in B1, per sottolineare che il 7° anno e quello della crescita e non della crisi. Coach Ivano Marenco, lo staff e le giocatrici hanno 47 giorni prima dell’esordio in campionato, l’8 ottobre con Biella. Media di età molto bassa, le ‘anziane’ sono la capitana Francesca Mirabelli (96), la banda Erica Grotteria (97) e il palleggio Sofia Cattozzo (99), tutte le altre nate tra il 2001 e il 2004, alcune debuttanti in categoria.

Così in casa La Bollente

Tre colpi ancora da perfezionare prima del via. La Bollente Negrini ha fissato il raduno per lunedì mattina, al Mombarone: in contemporanea con le ragazze della B1, alternandosi negli spazi, campo, palestra e sala pesi, perché il primo traguardo, per entrambe, è l’8 ottobre. I maschi di B, campionato che vogliano dichiaratamente vincere, hanno ancora tre operazioni da definire per mettere a disposizione del nuovo allenatore, Mauro Rizzo, un roster molto competitivo, con più soluzioni in tutti i ruoli, interpreti intercambiabili, garantendo sempre la stessa qualità. Il ds Stefano Negrini ha concentrato gli sforzi finali sugli opposti: saranno due gli ingressi e i candidati principali sono Lorenzo Mariotti, classe 1997, con esperienze in A2 e A3, e Davide Cester, anche lui 97, prodotto del vivaio di Treviso e già con esperienze in A. A completare il reparto delle bande possibile la firma di Federico Sfrondrini, ‘99.