Da lunedì 22 l'ufficio postale torna all'orario continuato

ACQUI TERME - Dopo la pausa estiva in cui l'apertura dell'ufficio postale di via Trucco tornerà a osservare l'orario continuato per l'intera settimana. Poste Italiane, infatti, comunica che da lunedì 22 agosto «l’ufficio ricomincerà ad osservare l’orario continuato, sarà quindi aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35. Dopo la pausa estiva che ha interessato anche quest’anno un numero limitato di giorni con riduzione oraria, gli Uffici Postali saranno a disposizione fino alle 19.05 per tutte le operazioni di spedizione lettere e pacchi, pagamenti, consulenza e investimento».