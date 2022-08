Acqui: domani amichevole con la Sanremese

ACQUI TERME - Trasferta in Liguria per l’Acqui, che continua i suoi esami di serie D: dopo il Derthona, sabato pomeriggio (ore 17) il confronto in trasferta con la Sanremese, «che insieme al Varese ha una rosa di giocatori per puntare al ritorno nel professionismo. Sono verifiche - sottolinea Arturo Merlo - che ci aiutano a crescere». Dopo quattro giorni di pausa, da mercoledì gruppo al completo e al lavoro. «C’è anche Cirio, che segue tutto il programma con i compagni. Per il momento niente contrasti, ma il suo è stato un infortunio serio. Credo che lo avremo a tempo pieno tra tre settimane».