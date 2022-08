Su e giù per i calanchi di Spigno con le auto e moto d'epoca

SPIGNO MONFERRATO - Domenica 21 auto e moto d'epoca sfileranno lungo le sinuose strade che costeggiano i calanchi del territorio comunale di Spigno Monferrato. La locale Pro Loco, in collaborazione con il Comune, organizza infatti il primo raduno di mezzi storici 'I Calanchi di Spigno'.

A partire dalle 8.30 ritrovo in piazza IV Novembre davanti alle Scuole elementari per iscrizioni (massimo 70 equipaggi), fotografie e colazione. Intorno alle 11 tour dei calanchi con sosta "aperitivo", alle 12.30 rientro in paese per il pranzo. La manifestazione si concluderà nel pomeriggio intorno alle 16 con la consegna dei gadget omaggio agli equipaggi partecipanti.

Per le iscrizione c'è tempo ancora nella giornata di oggi chiamando i numeri 349-1923100 (Angelo) o 329-0794720 (Gianpiero)