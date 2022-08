Venerdì sera "fiato alle ugole" al Festival di Cartosio

CARTOSIO - Venerdì 19 allo Sferisterio del paese va in scena il 'Festival Cartosio', esibizione canora riservata a cantanti amatoriali con pezzi originali accompagnati dalle linee musicali della Foxy Blue Band.

A partire dalle 19.30 apericena su prenotazione (entro il 18 agosto al numero 347 1390608) al costo di 12 euro con bevanda compresa. Alle 21 il via alla rassegna canora che ormai da diversi anni caratterizza il calendario di appuntamenti estivi della Pro Loco. Dodici le ugole d'oro iscritte all'esibizione canora. L'ingresso al festival è gratuito per tutti e per accedere non è necessaria l'adesione all'apericena.