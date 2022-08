Comune e Pro Loco: appello ai montechiaresi per lo sfalcio dell'erba

MONTECHIARO D'ACQUI - Chi fa da sé fa per tre, ma in compagnia è meglio. Il Comune di Montechiaro e la Pro Loco chiamano all'appello gli abitanti volenterosi per ripulire il territorio comunale, in particolare la parte alta del paese. Sabato 20 a partire dalle 6.30, infatti, è in programma lo sfalcio dell'erba a Montechiaro Alto. «Tutti i volontari interessati possono presentarsi in loco con l'attrezzatura necessaria», fa sapere l'amministrazione locale. Fatica e impegno saranno ripagati alla fine dei lavori con un pranzo offerto dalla Pro Loco.