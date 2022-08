Da mercoledì a mercoledì: a Morsasco si festeggia San Bartolomeo

MORSASCO - Da domani, mercoledì 17, prendono il via gli appuntamenti in calendario per le celebrazioni di San Bartolomeo, in Santo patrono del comune di Morsasco, organizzate dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune.

Il programma

Mercoledì dalle 20 al campo sportivo 'Gaetano Scirea' si comincia con il Nutella Party: sarà possibile degustare gnocco fritto e crêpes con nutella, crostata al cioccolato, panna cotta con nutella e crema catalana, patatine fritte, per chi vuole anche un primo piatto gnocchetti gorgo o pomodoro, servizio bar. A cornice dell'evento musica dal vivo con il dJ set di Jack’O’Malley.

Venerdì 19, sempre dalle 20 al campo sportivo, cena con menù a base di insalata di pollo, lasagne, ravioli, arista al forno, salsiccia e braciole. Musica 'live' con il Kamme Group e dj di Jack O'Malley.

Sabato 20 e domenica 21 due serate a base di pesce con antipasto di mare, linguine allo scoglio, fritto misto e dolci della casa. Sabato musica live con Casper Band + dj set, domenica i Clessydra.

Martedì 23 giochi e sport per bambini e ragazzi con le 'Morsaschiadi'; si chiude mercoledì 24, giorno di San Bartolomeo, con cena della Pro Loco (stesso menù della serata di venerdì 19) e l'esibizione live de Il gatto e la volpe.