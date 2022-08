STREVI - Con il rinnovo del direttivo, avvenuto a inizio estate, a Strevi sono riprese le attività e gli eventi organizzati dalla nuova Pro Loco.

Tre giorni di eventi

Dopo l'Aperistelle per la Notte di San Lorenzo, domenica 14 appuntamento con 'La Veglia' alla Cappelletta di Pineto, in collaborazione con le associazioni Indiependenza e Lunamenodieci. Dalle 19 via libera ai piaceri del palato con gli aperitivi di Indiependenza, la farinata de 'La fiamma errante', gli hamburger di Lorenzo, i ravioli della Pro Loco e i bomboloni di 'Briciole di solidarietà', il tutto accompagnato dalla birra del Birrificio Nicese. A seguire musica con ospiti speciali.

Lunedì 15, giorno di Ferragosto, dalle 16.30 caccia al tesoro in piazza Vittorio Emanuele II con iscrizione obbligatoria al costo di 5 euro entro domenica 14 telefonando o inviando un messaggio al numero 340 3653325. A partire dalle 20, poi, ravioli e sangria con la musica di Roberto Moretti (per info e prenotazioni 339 1146158 oppure 338 3155762).

Martedì 16, ancora, dalle 20.30 torna la tradizionale 'Rosticciata di San Rocco' (prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti ai numeri 339 1146158 oppure 338 3155762). A cornice della serata la musica de 'I Vigorsol' con Marco Zanelli al sax.