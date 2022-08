A Palazzo Chiabrera ‘Percorsi immaginari’, quando l'estate è arte

ACQUI TERME - Agosto in città, ma non senza arte, almeno per Acqui Terme. Sabato 13, alle ore 18 a Palazzo Chiabrera verrà inaugurata la mostra ‘Percorsi immaginari’, una collettiva d’arte estiva dei soci del Circolo Artistico Mario Ferrari e patrocinata dal comune stesso.



Roberto Orlandi, in occasione dell’allestimento artistico presso la prestigiosa sala del palazzo comunale, dà un’anticipazione rispetto alla mostra: «Il tema proposto nel titolo lascia a ciascun artista-socio ampi spazi per descrivere la realtà ‘immaginata’ attraverso la sensibilità di ciascuno, nel tentativo di coinvolgere i visitatori su come l'artista interpreta il mondo che lo circonda, esprimendo nei modi più svariati il proprio sguardo sulla natura, la vita, le persone e le cose».

Libertà espressiva e stupore: due elementi che caratterizzano le opere esposte e che ben descrivono lo spirito del circolo. ‘Percorsi immaginari’ è un’occasione culturale per godere e osservare dal vivo opere e quadri senza allontanarsi troppo da casa, come in una città d’arte in miniatura e alla portata di tutti. La mostra è gratuita e sarà aperta al pubblico fino a domenica 28 agosto nel rispetto del seguente calendario: tutti giorni dalle ore 18 alle 20; il venerdì e il sabato anche dalle 21 alle 23. Chiusa il lunedì.