La Bollente, poker di centrali: firma Mazzone, già due salti in A

ACQUI TERME - Due confermati, Zappavigna e Perassolo, una novità Luca Morchio, e uno che ad Acqui è stato solo di passaggio, per un paio di settimane, ma adesso torna per restarci a titolo definitivo.

Quarto tassello nel reparto dei centrali per La Bollente è Paolo Mazzone, tesserato dalla società termale per i playoff, per sopperire all’assenza di Zappavigna, impegnato in Brasile, alle Olimpiadi non udenti, con l’Italia terza classificata. Di fatto un paio di gare, per lo stop in semifinale, ma il tempo per consolidare la conoscenza e il rapporto e per firmare il contratto. «Paolo garantirà il suo contributo, mettendo al servizio di un gruppo ambizioso - sottolinea il ds, Stefano Negrini - la sua esperienza in categorie superiori, soprattutto le due promozioni dalla B alla A».

Classe 1996, Mazzone vanta già una lunga carriera, una stagione in A2 e due in A3, oltre ai molti campionati in B, con due salti in avanti. «La squadra che sta nascendo ha elementi che sommano capacità tecniche e fisiche con la capacità di giocare al massimo i momenti cruciali - insiste il ds - Abbiamo quattro centrali che sono tutti titolari: dovranno rendere complicata la scelta di coach Mauro Rizzo, perché tutti determinanti».

Valnegri: arriva la 2004 Fiscaletti

Roster completato per Arredo Frigo Valnegri Acqui in B1: dalle Marche arriva la palleggiatrice Rebecca Fiscaletti, classe 2004, gli inizi a Fano, a 5 anni, ma già alla terza stagione ‘fuori casa’, dopo le due precedenti in C lombarda, al Volley Brianza e a Segrate.