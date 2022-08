'Spigno da cinema!': mercoledì sera in piazza c'è 'Parasite'

SPIGNO MONFERRATO - Prosegue la programmazione della rassegna estiva di cinema all'aperto 'Spigno da cinema!'. Mercoledì 10 alle 21.30, in piazza IV Novembre, per la terza serata di proiezioni la locale Pro Loco in collaborazione con il Comune propone "Parasite", il film rivelazione del 2020 diretto da Bong Joon-ho (con Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Who-shik) vincitore dell'Oscar come miglior film, regia, sceneggiatura originale e film internazionale, nonché Palma d'Oro al Festival di Cannes. In caso di maltempo la proiezione sarà rinviata a data da destinarsi.