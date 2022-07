La Bollente è sull’ottovolante. Ora cinque innesti

ACQUI TERME - Il capitano ha aperto la strada, ma La Bollente Negrini Acqui crede molto nel gruppo che, nell’ultima stagione, ha giocato la fase finale dei playoff, fermata in semifinale. Così sarà rosa allargata a disposizione del nuovo tecnico, Mauro Rizzo, con 14 elementi, ma oltre metà sono giocatori già con i colori dei termali l’anno scorso o, come D’Onofrio, promossi dal settore giovanile. Dopo il sì di Corrozzatto (e, appunto, di D’Onofrio) in palleggio, il ds Stefano Negrini ha raggiunto l’accordo per la conferma dei due schiacciatori, Andrea Bettucchi e Matteo Scarrone, che conoscono bene anche la categoria superiore e garantiscono qualità ed esperienza. Ancora insieme ad Acqui anche i centrali Enrico Zappavigna ed Emilio Perassolo, che si sono sfidano, a Lerma, per il titolo di ‘mister torneo’ (l ’ha spuntata il secondo). I liberi sono Luca Martina e Andrea Dispenza. «Ora cinque innesti, dopo il 'colpo’Martino».