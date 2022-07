ACQUI TERME - La data è fissata già da qualche mese e le Pro Loco che hanno confermato la loro adesione sono circa una ventina. Rimangono, però, ancora alcuni posti disponibili per la ‘Festa delle Feste’ che dopo due anni di stop torna ad Acqui Terme nel weekend tra sabato 3 e domenica 4 settembre.

Per definire gli ultimi dettagli – come ad esempio menù e postazioni – mercoledì sera a Palazzo Robellini, dalle 21, si terrà una riunione con i vari rappresentanti dei direttivi delle associazioni locali.

«Al termine dell'incontro – spiega Lino Malfatto, presidente della Pro Loco di Acqui – avremo anche la lista definitiva delle Pro Loco iscritte. Siamo in attesa ancora di alcune conferme, che ci dovranno comunque pervenire entro mercoledì sera». In elenco anche alcune 'new entry', «che magari negli anni scorsi hanno preferito il Festival delle Sagre di Asti», sottolinea Malfatto. Per evitare la coincidenza con l'evento astigiano dal 2018 la festa acquese si svolge la prima domenica di settembre tra piazza San Francesco, corso Italia, piazza Bollente, piazza Italia e corso Bagni.

«Purtroppo i due anni di pandemia hanno tagliato le gambe a tante realtà del territorio, soprattutto per il mancato ricambio generazionale. Basti pensare che un festival sempre molto partecipato come quello di Asti quest'anno conterà solo 14 Pro Loco, quando prima del Covid erano sempre una quarantina».