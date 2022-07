SPIGNO MONFERRATO - Mercoledì sera a Spigno Monferrato torna la rassegna di proiezioni cinematografiche all'aperto 'Spigno da cinema!', organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune. A partire dalle 21.30 in piazza IV Novembre verrà proiettato il film-commedia 'Bangla', diretto da Phaim Bhuyian con Phaiym Bhuuisn e Carlotta Antonelli. L'ingresso è gratuito. In caso di pioggia l'evento verrà annullato e rimandato a data da destinarsi.