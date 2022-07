Ecco i gironi di Eccellenza e Promozione

ALESSANDRIA - Tutto come previsto: le squadre della nostra provincia sono state inserite nello stesso girone sia nel massimo livello regionale, l'Eccellenza, che in Promozione dove ogni settimana ci saranno per forza di cose almeno due derby. Si parte l'11 settembre, niente infrasettimanali e ultima giornata - ondate di coronavirus permettendo - in calendario per il 30 aprile senza stop per i mondiali ma con la tradizionale sosta invernale dal 18 dicembre all'8 gennaio.

Ad Acqui e Luese Cristo nel raggruppamento B si aggiungono le 'veterane' della categoria Cuneo Olmo, Alba calcio, Albese calcio, Cavour, Cbs scuola calcio, Giovanile Centallo, Moretta, Pro Dronero, San Domenico Savio Asti, Sanmauro e Vanchiglia, la neopromossa Pro Villafranca, il retrocesso Saluzzo e la ripescata Cheraschese.

A forti tinte alessandrine invece il girone D di Promozione: ben dieci le società della provincia con Arquatese Valli Borbera, Asca, Calcio Novese, Castellazzo, Felizzano, Gaviese, Junior Calcio Pontestura, Ovadese, Pastorfrigor Stay e Valenzana Mado che se la vedranno con le 'superstiti' Pozzomaina, San Giacomo Chieri e Trofarello, le neopromosse Beppe Viola e Psg e la retrocessa Atletico Torino.

Decisi nell'occasione anche gli accoppiamenti del primo turno di Coppa Italia delle due categorie: in Eccellenza si parte domenica 28 agosto con Luese Cristo-Acqui che si affronteranno nel ritorno una settimana dopo all'"Ottolenghi", mentre in Promozione gli accoppiamenti del primo turno saranno Jcp-Pastorfrigor Stay, Felizzano-Castellazzo, Asca-Valenzana Mado, Ovadese-Gaviese e Arquatese-Novese; andata il 4 settembre, ritorno a campi ovviamente invertiti giovedì 15.