'Cibo e amore': a Ponti serata teatral-culinaria a Borgo Castello

PONTI - Nella serata di domani, domenica 24, la Pro Loco di Ponti nella cantine del Borgo Castello organizza una serata dedicata al cibo e al teatro. A partire dalle 19.30 'Cena a lume di candela' con antipasti misti, ravioli a volontà e dolce. Alle 21 pièce teatrale de la compagnia 'I Guitti' di Savona: in scena 'Il gioco dell'amore', «una commedia sull'innamoramento e sui metodi per raggiungerlo». Per la visione dello spettacolo, dalle ore 20.30, servizio navetta con partenza davanti alla chiesa in piazza Caduti. Per info contattare il numero 334 8689579.