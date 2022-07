Acqui Green Park: domani l'apertura ufficiale dell'area verde

ACQUI TERME - Dopo l'inaugurazione della piscina, ora è la volta del parco: al nuovo Acqui Green Park di via Savona - gestito dalla Soms di Acqui insieme alla locale sezione del Csi - domani, domenica 24, a partire dalle 17.30 sarà ufficialmente aperta al pubblico l'area verde dell'ex Golf Club. Nonostante il caldo afoso e decisamente sopra le norma delle ultime settimane, è un'occasione immancabile per gli amanti della natura e dell'attività fisica all'aria aperta.

Alla presenza delle autorità acquesi, l'inaugurazione prevede visite guidate al percorso verde con il Gruppo di cammino Maurizio Mondavio, a cui seguiranno le degustazioni di farinata a cura de 'La fiamma errante' e l'esibizione del Corpo Bandistico Acquese. Attrazioni e divertimenti anche per i più piccoli con le passeggiate a cavallo e pony proposte dalla Scuderia Valle Ferri, e i giochi di animazione e "truccabimbi" dell'associazione Noi Cuore Giovane.

Dalle 20 raviolata (in collaborazione con Pasta Fresca Emiliana) al costo di 15 euro su prenotazione con l'esibizione live di Roberto Moretti.

Info e prenotazioni al numero 353 3114539.