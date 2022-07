Autocarro in fiamme sull'A26, nessun ferito

OVADA - Nel pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco di Ovada sono intervenuti al km 19 dell'A26 (direzione nord, pochi chilometri dopo Masone) per domare l'incendio a un autocarro. Il rogo, le cui cause sono in fase di accertamento, ha interessato la motrice del veicolo e l’intervento di spegnimento ha evitato che le fiamme si propagassero all’intero autocarro. In supporto è giunta una squadra del Comando di Genova, per il rifornimento idrico.

Non risultano feriti. Per consentire le operazioni di spegnimento e bonifica in sicurezza, il tratto autostradale interessato è stato ridotto temporaneamente ad una corsia. Sul posto anche la Polizia Autostradale, il personale della società autostrade e la Croce Rossa di Masone.