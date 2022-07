'Visone in Jazz': sabato al via con il Vivaldi Jazz Ensemble

VISONE - Questo weekend prende il via l'ormai tradizionale rassegna musicale 'Visone in Jazz', la manifestazione estiva che da anni rende omaggio al forte legame tra il paese alle porte di Acqui e il jazz, iniziato alla fine degli anni '70 con l'apertura del mitica Jazz Club (poi chiuso nel 1984).

Il programma

Sabato 23 al Belvedere della Rocca di Visone, dalle 19, 'Apericena Jazz' a cura di Wine & Delicatessen (prenotazione 351 5202002), con un menu degustazione basato su rivisitazioni della tradizione monferrina.

Alle 21, poi, concerto con il Vivaldi Jazz Ensemble, quintetto formato da allievi dei Corsi accademici di secondo livello in Jazz al Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria.

Si prosegue domenica 24 con il gruppo Hic sunt Leones, che proporrà una serata speciale dedicata al grande chitarrista jazz Franco Cerri, scomparso lo scorso ottobre e più volte ospite del Jazz Club del paese. Anche questo evento è organizzato in collaborazione con il Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria. Prima del concerto, dalle 19.30, si ripete l'Apericena di Wine & Delicatessen (con prenotazione al 351 5202002). Ingressi gratis per i concerti e senza necessità di prenotazione.

La manifestazione si ripeterà sabato 30 con il duo formato dall’armonicista di fama internazionale Fabrizio Poggi e dal pianista e compositore visonese Enrico Pesce.