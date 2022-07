Sabato 23 secondo appuntamento con 'Adotta una cantina!'

ACQUI TERME - Sabato 23 va in scena il secondo appuntamento serale dedicato al commercio e alla promozione dei prodotti vitivinicoli del territorio.

'Adotta una cantina!' è il progetto pensato da Confcommercio e Confesercenti in collaborazione con l'amministrazione comunale che dal 16 luglio e per i due sabati successivi del mese dà l'opportunità agli imprenditori vitivinicoli del territorio di avere ulteriore visibilità proponendo assaggi e degustazioni dei propri vini all'esterno degli esercizi commerciali che aderiscono all'iniziativa.

A partire dalle 18.30 circa sarà possibile degustare di vini del territorio presso i seguenti locali e negozi:

- Giorni Divini in Via Garibaldi propone i vini della Azienda Agricola "La Piemunteisa" di Cremolino

- Donna Story in Via Garibaldi propone i vini dell'Enoteca "EnoGavi" di Gavi

- Officina del Bar Dante in Corso Dante propone i vini della Azienda "Guasti Clemente & Figli" di Nizza Monferrato

- Compagne di Scuola in Corso Italia propone i vini dell'Azienda Vitivinicola "Borgo Moncalvo" di Loazzolo

- Camelot in Corso Dante propone vini della Cantina Torre di Castelrocchero

A corollario dell'iniziative, susica e divertimento fino a tarda notte (ore 02.00) nei locali del centro con artisti di strada, negozi aperti e DJ Set in Corso Bagni.