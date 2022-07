Emergenza idrica: questa mattina cisterna in località Gelati

CARTOSIO - Continuano gli interventi della Protezione Civile nelle frazioni dei comuni dell'Acquese per far fronte all'emergenza idrica. Questa mattina i volontari acquesi hanno fatto da supporto ad Amag per il rifornimento della riserva idrica di località Gelati, nel comune di Cartosio. Nella giornata di martedì una cisterna il località Gaini, sempre a Cartosio.