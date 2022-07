ACQUI TERME - Questa sera a partire dalle 20.30 nella Sala Giunta di Palazzo Levi è in programma il primo Consiglio Comunale della nuova Giunta Rapetti. Per l'occasione il sindaco renderà finalmente note le deleghe assegnate ai cinque componenti della nuova squadra di Governo, ovvero Michele Gallizzi (probabile vice sindaco), Alessandro Lelli, Mario Pasqualino, Rossana Benazzo e Soumya Sellam. La carica di presidente del Consiglio Comunale dovrebbe andare a Enrico Bertero.

Tra i punti all'ordine del giorno, inoltre, anche la surroga dei consiglieri che andranno a ricoprire la carica di nuovi assessori comunali. Tra i punti all'ordine del giorno anche all'elezione della commissione elettorale, all'approvazione dei criteri per le nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune in enti e associazioni. Si procederà, infine, alla ratifica della sesta variazione al Bilancio di previsione del triennio 2022-2024.