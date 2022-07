Per un comune più pulito: raccoglitori contro l'abbandono di cicche

BISTAGNO - Il decoro per le vie del paese e la tutela del verde comunale contro i "soliti incivili" sono argomento particolarmente sensibile al sindaco di Bistagno Roberto Vallegra.

Qualche giorno fa l'occhio vigile dell'amministrazione comunale aveva pizzicato un altro "furbetto della spazzatura", una "persona italiana, residente non lontano dal luogo del fatto" resosi poco prima protagonista dell'ennesimo gesto di spregio nei confronti della natura e del proprio territorio lungo la Provinciale 227. «Applicheremo la massima sanzione», aveva assicurato il sindaco.

Alla pulizia urbana e al rispetto dell'ambiente, però, contribuiscono in maniera determinante anche i piccoli gesti e accorgimenti. Quello di buttare a terra le cicche di sigarette è un vizio purtroppo comune alla stragrande maggioranza dei fumatori, ma è noto come siano proprio i mozziconi a contribuire in modo significativo all'inquinamento del suolo e delle acque. Per limitare (per quanto possibile) questa cattiva abitudine Vallegra ha fatto installare alcuni raccoglitori di cicche a forma di sigaretta in piazza Monteverde: «La sigaretta va "spenta" utilizzando l'apposito ripiano e poi infilata nei fori. Vi prego vivamente di utilizzarli! Nei prossimi giorni ne metteremo altri», ha sottolineato il sindaco. Un piccolo gesta che si spera faccia buoni proseliti...