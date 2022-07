Bimbo di due anni arriva grave al pronto soccorso, muore poche ore dopo

ALESSANDRIA - La tragedia si è consumata apparentemente senza un perché, domenica scorsa. Un bambino di due anni è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Infantile in condizioni gravi. Purtroppo, nonostante le cure tempestive e tutti gli sforzi messi in atto, dopo qualche ora il suo cuoricino ha smesso di battere.

Al momento non è chiaro cosa sia accaduto, e poco si sa sul dramma. Sarà l'autopsia - non ancora eseguita ma disposta dalla Procura - a dover chiarire il perché di quel malore fatale.

Secondo quello che abbiamo appreso il bimbo stava dormendo, quando il papà è andato nella sua cameretta per cambiargli il pannolino si sarebbe accorto che stava male. Non è escluso che fosse in coma. Immediata la corsa da Acqui ad Alessandria all'Infantile. Quindi il ricovero, ma il piccolo non ce l'ha fatta.

Sono in corso indagini.