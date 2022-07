Doppio appuntamento con il teatro ai piedi della Torre di Visone

VISONE - Doppio appuntamento con il teatro in quel di Visone, sotto la supervisione artistica de 'I Corsari di Morbello'.

Venerdì 15 alle 21 ai piedi della Torre va in scena lo spettacolo diretto e interpratato Piero Guarino 'Per un capriccio degli dei', liberamente ispirato all'Iliade di Omero. Con Guarino sul palco anche Alessia Vergine. Per prenotazione e info 335 7179727.

Sabato 16 la rassegna 'Estate sulle vide del sale’, ideata e realizzata da I Corsari di Morbello, giunge al secondo appuntamento: alle 21, a Visone (sempre Dpresso la torre), l’attore Marco Rinaldi sarà ospite con il suo ‘Stravagando’. Ingresso libero a offerta.

«Quest’anno la rassegna coinvolge più Comuni e questa è una grande soddisfazione - commenta Beppe Cartosio, de I Corsari - Inoltre, in questa seconda edizione, abbiamo cercato di variare un po’, andando dalla musica al teatro comico, come il progetto di Rinaldi. Cerchiamo di coinvolgere le persone dei centri vicini, come Acqui e Alessandria. Vogliamo far conoscere il territorio e stiamo portando avanti anche progetti dal risvolto sociale. Bisogna riscoprire il senso di comunità, in particolare nei borghi più piccoli». Per questa ed altre rassegne, è attiva la collaborazione con Attraverso Festival, Echos, Docenti senza Frontiere, Fondazione CrAl, Artisti e Suoni di Alessandria.

‘Stravagando ’ è un viaggio musicale che svela segreti, aneddoti e curiosità riguardanti alcune tra le più belle canzoni degli ultimi decenni. Con il suo solito stile ironico e scanzonato, Marco Rinaldi, nella doppia veste di narratore e musicista, analizza la storia della composizione di un brano o i risvolti particolarmente sorprendenti del testo.

