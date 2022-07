Sabato 16 la 38ª esibizione degli scacchi in costume

CASTELNUOVO BORMIDA - In occasione delle celebrazioni del Santo patrono San Quirico, sabato 16 a Castelnuovo Bormida torna l’ormai storica esibizione di scacchi in costume. Nella suggestiva piazza-scacchiera della Chiesa parrocchiale andrà in scena (alle 21.45) la tradizionale partita a scacchi con pedine viventi, a cui seguirà lo spettacolo pirotecnico. Prima della rievocazione, alle 21 sfilata degli sbandieratori aleramici.

Domenica 17, alle 8, via alle iscrizioni per la 46^ edizione della corsa podistica ‘Bagnacamisa'. Alle 9 Santa Messa con benedizione delle reliquie dei patroni e processione. Alle 16.30 l’esibizione del gruppo cinofilo castelnovese “Lo sguardo del lupo” di Nadia Veneziali. Dalle 19.30 spazio al buon cibo con hamburger, salamelle, patatine e tanta birra alla spina. Alle 21.30 si chiude con il concerto benefico della ‘Cipo Sugar Band’, tribute band dedicata a Zucchero Fornaciari.