‘Attraverso’ Lella Costa e le storie di ‘Questioni di Cuore’

MORBELLO - Un’attrice che non ha bisogno di presentazioni, una rubrica del “Venerdì” di Repubblica che diventa uno spettacolo teatrale, alla scoperta della vita sentimentale e sessuale degli italiani nel corso degli ultimi trent’anni. Ogni tipo di domanda è arrivata, ma le risposte – argute, comprensive, feroci – sono ancora più gustose, soprattutto se raccontate in scena da una meravigliosa attrice come Lella Costa in scena per Attraverso Festival in collaborazione con I Corsari di Morbello con ‘Questioni di Cuore’, lo spettacolo che si ispira alle “lettere del cuore” di Natalia Aspesi, e che andrà in scena domani, giovedì 14, a Morbello, nell’area estiva allestita a Villa Claudia, in località Costa. Lo spettacolo comincerà alle 21, ingresso 15 euro (previsto acquisto online tramite il circuito Mailticket). Info: cell. 338 4771678; www.attraversofestival.it.

Trasgressioni e paure

Un viaggio attraverso la vita sentimentale e sessuale degli italiani nel corso degli ultimi trent'anni. I tradimenti, le trasgressioni, le paure, i pregiudizi. Migliaia di storie intorno all’amore e alla passione che, incredibilmente, non cambiano con il passare dei decenni e l’evoluzione del costume. Dalla ragazzina infatuata per un uomo tanto più grande di lei, alla donna che ama essere picchiata, dalla signora che s’innamora di un sacerdote, alla moglie tradita e abbandonata, dal giovane che si scopre gay, al maschio orgoglioso della sua mascolinità. Tutti hanno imbracciato la penna (più recentemente la tastiera del pc) per scrivere a Natalia Aspesi chiedendo un consiglio, un parere. E le risposte, argute, comprensive, feroci, spesso sono più gustose delle domande. A dare voce sul palco a questa corrispondenza Lella Costa in un gioco di contrappunti tra botta e risposta che raggiunge tutte le sfumature, i diversi gradi d'intensità e di intimità.

Il premio a Novi Ligure

Il giorno successivo, venerdì 15, la grande interprete del teatro italiano sarà a Novi Ligure per ricevere il 'Premio Enzo Buarnè'. La serata dei venerdì di luglio si sposterà in piazza sant’Andrea, dalle 20, con lo spettacolo musicale e a seguire la consegna dei premi a Lella Costa e Daniel Gol e le interviste realizzate da Nadia Biancato.

«Il Premio Buarné è giunto, dopo una lunga pausa obbligata dell’emergenza Covid e da altre vicissitudini, alla sua quinta edizione - spiegano dalla Soms di Novi, che ha istituito il premio in ricordo dell’attore e regista novese - Non è stato facile neppure arrivare a questa data, ma non volendo attendere oltre si è scelto di regalare alla cittadinanza novese questa occasione. Tutto all’aperto, in una piazza pubblica, quindi. Del resto, sono quelle le vere origini del teatro moderno. Teatro che il nostro Premio cerca di onorare da sempre. E questa edizione 2022 lo fa premiando due figure di spicco, in ambito sia locale che nazionale e internazionale»