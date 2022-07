Si va a cena in cantina, poi il film al Palavino

MONTALDO BORMIDA - Giovedì 14 al Palavino Palagusto comunale di Montaldo Bormida si svolgerà la serata “Cena e Cinema”. Dalle 19 si potrà cenare alla “terrazza tre castelli”, alle 21.30 al Palavino Palagusto verrà proiettato il film commedia “I maneggi per maritare una figlia”. Info e prenotazioni ai numeri 340 8585903, 393 1710800. È tratto dalla commedia in dialetto genovese "I manezzi pe majâ na figgia" di Nicolò Bacigalupo. È uno dei cavalli di battaglia di Gilberto Govi, una girandola di trovate comicissime intorno alla famiglia genovese di Stefano, detto Steva in un'eterna lotta con la moglie Giggia, sua figlia Matilde e i bottoni che mancano da ogni capo di abbigliamento, “Gasetta e pumelu”è il noto tormentone.

Non tutti sanno la bella storia del Palavino Palagusto comunale, realizzato dal Comune nell’ex distilleria in collaborazione con la Cooperativa Cantina Tre Castelli, che nel 2003 donò la struttura al Comune per salvarla dal degrado. Con il finanziamento della regione di 151 mila il sindaco Giuseppe Rinaldi recuperò l’edificio storico e creò l’area eventi, inaugurata nel 2007.