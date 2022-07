VISONE - «È andata davvero bene, siamo molto soddisfatti», così Elio Brugnone, titolare del wine-bar 'La casa di Bacco' fa il resoconto della 'Festa del maiale', la 12 ore no stop andata in scena in piazza Matteotti dalle 20 di sabato 9 alle 8 di domenica 10 organizzata insieme a Lorenzo Cossa, titolare della 'Macelleria di Visone', in ricordo di Marco De Alessandri, fornaio del paese scomparso lo scorso inverno a causa di un infarto.

Grazie al buon numero di partecipanti e a diverse donazioni giunte da privati sono stati raccolti circa 1400 euro, che saranno destinati all'acquisto di un defibrillatore da donare al Comune. «La cifra raccolta basterà anche per l'acquisto della teca protettiva all'interno della quale verrà il defibrillatore sarà custodito. Nei prossimi giorni - spiega Brugnone - ci attiveremo per avere i primi preventivi». Un'occasione di socialità per il paese con un fine nobile, i cui frutti potranno contribuire a salvare delle vite. «Marco se ne è andato proprio a causa di uno scompenso cardiaco, essere riusciti a raggiungere l'obiettivo è per noi motivo di particolare orgoglio», conclude Elio Brugnone.