Domenica 17 il primo Consiglio del neo sindaco Rapetti

ACQUI TERME - Si sapeva già da qualche giorno, ma ora è arrivata la conferma ufficiale: il primo Consiglio Comunale della terza "era Rapetti" andrà in scena nella serata di domenica 17 a partire dalle 20.30. La seduta sarà a porte aperte, ma sarà possibile seguirla anche in diretta streaming.

Nella Sala Giunta di Palazzo Levi il neo sindaco eleggerà il presidente del nuovo Consiglio Comunale (sarà davvero Enrico Bertero come secondo "rumors"?) e verrà poi effettuata la convalida degli eletti alla carica di sindaco e di consiglieri comunali. In programma, inoltre, anche la surroga dei consiglieri che andranno a ricoprire la carica di nuovi assessori comunali. Tra i punti all'ordine del giorno anche all'elezione della commissione elettorale, all'approvazione dei criteri per le nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune in enti e associazioni. Si procederà, infine, alla ratifica della sesta variazione al Bilancio di previsione del triennio 2022-2024.