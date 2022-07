Corpo Bandistico Acquese agli Archi Romani: il programma del concerto

ACQUI TERME - Questa sera, lunedì 11, a partire dalle 21.30 agli Archi Romani in occasione delle celebrazione del Santo patrono San Guido andrà in scena il concerto del Corpo Bandistico Acquese. Con la direzione dei Maestri Alessandro Pistone e Alessandro Bardella, dalle 21.30 e fino alle 21.45 circa verranno eseguiti brani di David Foster, Herman Bishop, Dolly Parton, Jay Chattaway, Benny Benkamin, Joy Tempest, Ritchie Blackmore. Dopo una pausa di circa 15 minuti per consentire lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico, nella seconda parte dell'esibizione il programma prevede brani di Frankie Sullivan, Henry Mancini, Thomas Bangalter, Andrew Lloyd Webber e Ken Dye.