Acqui Storia: annunciati tutti i nomi dei finalisti

ACQUI TERME - Scelti i finalisti del Premio Acqui Storia. Nella sezione scientifica: Silvio Berardi con ‘Cesare Merzagora’, Giulio Boccaletti con ‘Acqua. Una biografia’, Paolo Cacace con ‘Come muore un regime. Il fascismo verso il 25 Luglio’, Carlo M. Fiorentino con ‘Il garbuglio diplomatico. L’Italia tra Francia e Prussia nella guerra del 1866’, Raoul Pupo con ‘Adriatico amarissimo’.

Nella sezione divulgativa: Mario Avagliano e Marco Palmieri con ‘Paisà, sciuscià e segnorine. Il Sud e Roma dallo sbarco in Sicilia al 25 aprile’, Luigi Bruti Liberati con ‘Storia dell’Impero Britannico’, Christopher Harding con ‘Giappone. Storie di una nazione alla ricerca di se stessa. Dal 1850 a oggi’, Gabriele Nissim con ‘Auschwitz non finisce mai. La memoria della Shoah e i nuovi genocidi’, Massimo L. Salvadori con ‘In difesa della Storia. Contro manipolatori e iconoclasti’.

Nel romanzo storico: Pino Cacucci con ‘L’elbano errante. Vita, imprese e amori di un soldato di ventura e del suo giovane amico Miguel de Cervantes’, Elisa Castiglioni con ‘La ragazza con lo zaino verde’, Giovanni Grasso con ‘Icaro, il volo su Roma’, Gabriele Marconi con ‘Eden in fiamme’, Piero Tarticchio con ‘Sono scesi i lupi dai monti’, Mauro Mazza con ‘Diario dell’ultima notte. Ciano-Mussolini, lo scontro finale'