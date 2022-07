Cassine nella storia: Maccario e Pansecchi campioni, la squadra in C

CASSINE - «Una giornata storica per il nostro piccolo circolo: due titoli regionali, tre alle finali per il tricolore e la squadra femminile promossa in C. Emozioni enormi, ancora non riesco a credere che Cassine sia riuscita a ritagliarsi così tanto spazio sulla ribalta nazionale».

Giorgio Travo, il presidente del Ct Cassine, è commosso. «Lo sono tutti i soci, all’inizio quasi increduli. Ci siamo detti: se è un sogno non svegliateci, perché è troppo bello. Invece è tutto vero e noi vogliamo vedere in questi risultati il premio per il lavoro e la passione di anni, da parte di tutti - insiste Travo - E, naturalmente, anche per le qualità tecniche dei nostri tenniste e delle nostre tenniste». Una, Nicole Maccario, è abbonata al podio: a Pinerolo ha conquistato il titolo regionale Under 11, imitata dal compagno di club Francesco Pansecchi, che al Circolo Laghi Valperga è diventato il numero uno degli Under 13.

A festeggiare i due nuovi campioni è arrivato anche il vicepresidente vicario della Federtennis piemontese, Roberto Santangeletta (foto sotto): «Ha voluto complimentarsi con i nostri due atleti - insiste Travo - È una doppietta straordinaria».



A completare il trionfo, la promozione in serie C delle ragazze della D1: il successo nello spareggio della D1 con le verbanesi del Tennis Ghiffa spalanca le porte di una categoria che Cassine, prima, non aveva frequentato. «Una squadra giovanissima la nostra - aggiunge Travo - La più ‘anziana’, Greta Icardi, ha solo 18 anni, le compagne sono tutte più piccole: Clara Annaratone 17 e Nicole Maccario, asso pigliatutto, ne ha 11».

Ma non bastano i due scudetti e la promozione. Il Ct Cassine manda agli Italiani, oltre a Maccario e Pansecchi, anche Tommaso Rosso, 5° nell’U13.