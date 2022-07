Stasera in città la 'Notte bianca' dei prezzi bassi

ACQUI TERME - Organizzata da Confesercenti e Confcommercio con il patrocinio (e il contributo economico) del Comune di Acqui questa sera è in programma la prima 'Notte bianca' del dopo pandemia.

Per agevolare i punti vendita il plateatico sarà gratuito. Per i gestori dei locali in cui verrà fatta suonare musica dal vivo, poi, il Comune ha stanziato una somma cumulativa di 3mila euro «per il rimborso degli oneri Siae eventualmente sostenuti e debitamente documentati dai gestori». Saranno all'incirca una dozzina i locali acquesi che potranno beneficiare del rimborso Siae, «e per una cittadina come Acqui è un numero importante», sottolinea Sabrina Cerutti, presidente della Confcommercio termale.

«In accordo con l'amministrazione come Confesercenti e Confcommercio abbiamo fatto in modo che l'appuntamento coincidesse con l'inizio dei saldi, in modo da inaugurare la stagione estiva dei “prezzi bassi” e dare modo ai commercianti di poter sfruttare l'occasione per esporre la merce anche all'esterno del proprio negozio», spiega la presidente di Confesercenti, Roberta Rapetti.

In città sono inoltre in calendario i seguenti appuntamenti musicali:

Archi’n’blues: Concerto live di Kappleman Joy Band – Area Archi Romani (pista ciclabile) ore 21.30.

Revolution Culture: concerto live – Piazza Bollente dalle ore 21.30

Concerto di San Guido della Corale Santa Cecilia – Cattedrale ore 21.30

Serata anni 70 organizzata dalla Corale Città di Acqui Terme – Chiostro San Francesco ore 21 (per info e dettagli: Scuola di Musica Acqui Terme)