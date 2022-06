A Spigno serata la pace con la Compagnia 'La Soffitta - Mauro Ghione'

SPIGNO MONFERRATO - La Pro Loco di Spigno in collaborazione con il Comune ha organizzato una serata per la pace e contro ogni forma di conflitto. Venerdì 1 a partire dalle 19.30 in piazza IV Novembre cena con la Pro loco di Spigno con piatti anche per vegani e vegetariani (fantasia di bruschette e spumone alla frutta.

Alle 21,30 la Compagnia "La Soffitta - Mauro Ghione" proporrà un recital di canzoni e brevi pezzi di letture drammatizzate. Alla chitarra Bruno Oliveri e poi Alberto Calepio, Marco Gastaldo e Laura Parodi.

Info e prenotazioni ai numeri 349 1823100 oppure 340 9858671.