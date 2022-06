Così nelle varie sezioni, alla 16 l'affluenza più alta: 56,3%

ACQUI TERME - Andando a scartabellare i dati relativi alle affluenze sezione per sezione tra le 24 del comune di Acqui, risulta come la più virtuosa sia stata la sezione numero 16 della scuola di via XX Settembre: qui ha votato il 56,3% degli aventi diritto. Se esclusa la sezione numero 1 relativa ai residenti all'estero, dove si è superato di poco il 18%, la sezione dove si è registrata l'affluenza più scarsa alle urne è la sezione numero 3 della scuola elementare di San Defendente, dove ha votato il 44,4% degli aventi diritto.

Analizzando invece la spartizione delle preferenze espressa tra i due candidati in corsa emerge come alla sezione numero 17 della scuola elementare 'Saracco' Danilo Rapetti abbia ottenuto il risultato più alto con il 71,5%, a fronte del 28,5% di Lorenzo Lucchini. La sezione più equilibrata, invece, è stata la numero 3 alla scuola elementare di San Defenente: Rapetti 55,6%, Lucchini 44,4%.