Barosio (Udc): "Andrò avanti". Bosio: "Ballottaggio? Ecco cosa farò.."

ACQUI TERME - Fanalino di coda tra i sei candidati sindaci ad Acqui Terme, il candidato dell'Udc Alessio Barosio chiude la propria avventura elettorale con l'1,9% delle preferenze.

Per primo, nel tardo pomeriggio di lunedì, ha reso l'onore delle armi agli sfidanti premiati dalle urne. «Mi sono congratulato con i candidati sindaci che andranno al ballottaggio», ha dichiarato Barosio. «Confermo che questo è solo il mio primo passo di un percorso politico che intendo proseguire. Sono fiero di questa esperienza, sana e senza condizionamenti. Sono un uomo libero e corretto, al servizio dei cittadini. Il mio impegno è ancorato al programma che ha l’obiettivo di far tornare Acqui ad essere “capitale del benessere”. Ho riportato la bandiera dell’Udc ad Acqui, con una percentuale quasi raddoppiata rispetto alla media nazionale. Una risposta significativa rispetto alla crisi dei partiti». Barosio punta poi il dito sulle divisioni interne al centrodestra acquese, «che vince quando è un’alleanza politica, perde quando è un semplice cartello elettorale. Un sindaco eletto con queste percentuali, tra l'altro, resta in sostanza un mezzo sindaco».

...e Bosio gongola...

Soddisfatto l'altro outsider di questa tornata elettorale, l'ex sindaco Bernardino Bosio: «Con meno di un mese a disposizione per fare campagna elettorale era quasi impossibile sperare di fare meglio, siamo davvero contenti del risultato ottenuto». Con l'11,27% conseguito Bosio si assicura il ritorno in Consiglio, «ma la speranza è di riuscire ad avere anche un secondo seggio». Che opposizione sarà quella dell'ex sindaco? «Un'opposizione collaborativa nel caso in cui il prossimo sindaco prenderà in seria considerazione il nostro progetto turistico 'La Valle dei Sensi', un progetto che ha un valore di 50mila euro e che può davvero cambiare le sorti della città». Proprio su questo ultimo aspetto, Bosio è chiaro: «Per il ballottaggio? Se uno dei due candidati appoggerà la nostra visione turistica io appoggerò lui, e farò il possibile perché venga eletto».