L'Isola in Collina, ritorno col botto: Bregovic, Conte, Samuel ed Elio

RICALDONE - Da martedì 26 a domenica 31 luglio si terrà a Ricaldone la 27ª edizione dell’Isola in Collina, un festival che dal 1992 omaggia Luigi Tenco nel paese del Monferrato in cui è vissuto prima del trasferimento a Genova.

Calendario ricco...

Martedì 26 luglio la kermesse si aprirà, sul piazzale della Cantina Tre Secoli, con il concerto di Goran Bregovic, un atteso ritorno in Italia dopo tre anni: l’artista sarà accompagnato dalla sua “Wedding & Funeral Band” per un evento che si preannuncia come una grande festa. A completamento della serata, la numerosa comunità macedone di Ricaldone preparerà una cena sulla base della tradizione culinaria balcanica.

Venerdì 29 luglio, invece, la festa si sposterà alla Cantina B8 di regione Baiascera per il concerto, a ingresso gratuito, di Giorgio Conte, che sarà abbinato alle degustazioni di piatti tipici e al wine tasting offerto dalla B8. Per Conte si tratta di un ritorno all’Isola in Collina, perché partecipò nel 1992 e nel 1993 - prima e seconda edizione del festival - e nel 2000 alla nona, la stessa serata in cui si esibì Enzo Jannacci.

Ma non è finita, perché sabato 30 l’Isola in Collina e l’associazione Indiependenza di Cassine proporranno il concerto dell’Elettronica Tour di Samuel, storico frontman dei Subsonica e protagonista di una carriera di successo come cantautore.

Domenica 31, infine, la serata conclusiva si aprirà con un aperitivo letterario alle Cantine Rinaldi organizzato in collaborazione con la Libreria Terme di Acqui, per proseguire con lo street food sul piazzale della Cantina Tre Secoli dove si svolgerà il concerto in ricordo di Enzo Jannacci, che verrà rivisitato, reinterpretato e “ricantato” da Elio, che stupirà, come sempre, con un repertorio umano e musicale sconfinato e irripetibile, arricchito da scritti e pensieri di compagni di strada, reali o ideali, di “schizzo” Jannacci: da Umberto Eco a Dario Fo, da Francesco Piccolo a Marco Presta, fino a Michele Serra. Uno spettacolo giocoso e profondo perché «chi non ride non è una persona seria».

I biglietti

L’Isola in Collina è realizzata dall’associazione Luigi Tenco di Ricaldone in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, il Consorzio dell’Asti Spumante e del Moscato d’Asti Docg, la Cantina Tre Secoli, il Comune di Ricaldone, l’Associazione Indiependenza di Cassine e la Pro Loco di Ricaldone.

I biglietti per i singoli concerti sono acquistabili sul circuito Ticketone ai seguenti prezzi: Goran Bregovic 30 euro (più 5 di prevendita), Samuel 18 euro (più 3 di prevendita), Elio 20 euro (più 3 di prevendita).