Il sindaco Lucchini chiude la campagna in piazza Italia

ACQUI TERME - Il sindaco Lorenzo Lucchini sceglie la piazza per chiudere la propria campagna elettorale. «Venerdì 10 alle 18 in occasione della chiusura dei comizi elettorali, sarò presente in piazza Italia con i candidati delle due liste che mi sostengono. Un appuntamento in cui racconterò con chiarezza qual è la mia visione di città: quali sono le idee, le proposte e i progetti messi in campo».