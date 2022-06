Bosio chiude a San Defendente: c'è anche il cabarettista Midani

ACQUI TERME - Anche Bernardino Bosio chiuderà domani pomeriggio la propria campagna elettorale. Lo farà a partire dalle 17.30 nel piazzale antistante la Chiesa del Cristo Redentore nel quartiere San Defendente. «Oltre ai candidati consiglieri - spiega Bosio - è previsto l'intervento di Norberto Midani, cabarettista-musicista lombardo ma acquese di adozione. Non farà uno spettacolo, ma una sorta di comizio ironico che inviterà gli acquesi a riflettere in vista del voto».

Alle 21, poi, all'ex Kaimano verrà presentata la piattaforma 'La Valle dei sensi', promossa dall'ex sindaco per la valorizzazione turistica del territorio acquese. Presenteranno la serata Pier Giorgio Sabatini, di Farm Computer System, e la dottoressa Enrica Gennari.