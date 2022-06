Barosio (Pd): incontro in piazza Italia con Fornaro e Ravetti

ACQUI TERME - La campagna elettorale volge al termine. Stanno per concludersi, quindi, anche gli incontri pubblici nell'agenda dei sei candidati sindaci. Per quanto riguarda Bruno Barosio, il sipario (almeno per il momento) calerà domani sera, giovedì 9, alle 21 con un dibattito in piazza Italia che, oltre al candidato sindaco, vedrà la partecipazione dell'onorevole Federico Fornaro, del consigliere regionale Domenico Ravetti e dei due candidati consiglieri Renato Dabormida (Azione) e Piero Giaccari (Italia Viva).