'ViviAmo Acqui': incontro con Teresa Bellanova e il senatore Marino

ACQUI TERME - Domani, mercoledì 8, a Palazzo Robellini a partire dalle 18.30 è in programma l'appuntamento 'ViviAmo Acqui', organizzato dalla sezione locale di Italia Viva. Saranno presenti il candidato sindaco Bruno Barosio e i candidati consiglieri, Piero Giaccari, Marco Lacqua e Edoardo Scarrone.

Alle 19 l'incontro sarà aperto dall'intervento del senatore Mauro Maria Marino, dalle 19.45 collegamento via web con la senatrice Teresa Bellanova, viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. Dalle 20.15 via al dibattito con la possibilità di domande da sottoporre alla viceministra e al senatore Marino.